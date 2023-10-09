Telegram «заговорил» на иврите

Важная новость для пользователей Telegram из Израиля и палестинских территорий - мессенджер добавил поддержку иврита в свой интерфейс. Об этом сообщил Павел Дуров, основатель Telegram, в своем канале в Telegram.

Сотни тысяч людей из этого региона используют Telegram, и теперь им будет удобнее общаться и получать новости на иврите. Павел Дуров подчеркнул, что в такие тяжелые времена, как сейчас, важно, чтобы все пользователи мессенджера имели доступ к информации и общению.

Это изменение делает Telegram еще более доступным и удобным для широкой аудитории в этом регионе, где многие говорят на иврите.