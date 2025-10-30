Telegram запустит платформу Cocoon для майнинга TON за счет сдачи мощности видеокарты для ИИ-задач

Cocoon позволит владельцам видеокарт сдавать вычислительные мощности в аренду для выполнения ИИ-задач. Например, генерации текста или анализа данных.

За это пользователи будут получать вознаграждение в токенах TON, а разработчики — доступ к дешёвым и приватным ресурсам для обучения моделей.

Telegram станет первым клиентом и главным промоутером платформы, встроив Cocoon в свою экосистему мини-приложений и ботов. Запуск сети запланирован на ноябрь 2025 года, а заявки уже открыты для разработчиков и владельцев GPU.

Дуров подчеркнул, что Cocoon обеспечит прозрачное ценообразование, защиту данных и устойчивость к цензуре, назвав проект шагом к свободному и безопасному ИИ в духе миссии Telegram — защищать приватность и цифровую независимость пользователей.