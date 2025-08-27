Телеканал Fox уйдёт из YouTube из-за разногласий насчёт выплат за контент

Опубликовано 27 августа 2025, 00:591 мин.
Телеканал Fox уйдёт из YouTube из-за разногласий насчёт выплат за контентСтороны стоят на своём
YouTube в своём блоге предупредил подписчиков американского телеканала Fox, что в ближайшее время может произойти прекращение трансляции этого ресурса на платформе YouTube TV, включая архивный контент. Ситуация обусловлена отсутствием действующего соглашения между двумя сторонами.
© YouTube / PCMag
Компания Fox Corporation требует от Google увеличения авторских отчислений, превышающих текущие выплаты другим партнёрам. А в блоге сказано, что YouTube TV стремится к установлению справедливых условий для своих подписчиков. И если стороны не придут к соглашению, Fox уйдёт с видеохостинга.
Согласно СМИ, в том числе порталу PhoneArena, телеканал Fox не намерен отступать от своих требований и настаивает на пересмотре условий сотрудничества в пользу увеличения своей доли доходов.
Источник:PhoneArena
Автор:Андрей Кадуков