Опубликовано 27 августа 2025, 00:59
Телеканал Fox уйдёт из YouTube из-за разногласий насчёт выплат за контент

YouTube в своём блоге предупредил подписчиков американского телеканала Fox, что в ближайшее время может произойти прекращение трансляции этого ресурса на платформе YouTube TV, включая архивный контент. Ситуация обусловлена отсутствием действующего соглашения между двумя сторонами.
© YouTube / PCMag

Компания Fox Corporation требует от Google увеличения авторских отчислений, превышающих текущие выплаты другим партнёрам. А в блоге сказано, что YouTube TV стремится к установлению справедливых условий для своих подписчиков. И если стороны не придут к соглашению, Fox уйдёт с видеохостинга.

Согласно СМИ, в том числе порталу PhoneArena, телеканал Fox не намерен отступать от своих требований и настаивает на пересмотре условий сотрудничества в пользу увеличения своей доли доходов.