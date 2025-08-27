Телеканал Fox уйдёт из YouTube из-за разногласий насчёт выплат за контент

Компания Fox Corporation требует от Google увеличения авторских отчислений, превышающих текущие выплаты другим партнёрам. А в блоге сказано, что YouTube TV стремится к установлению справедливых условий для своих подписчиков. И если стороны не придут к соглашению, Fox уйдёт с видеохостинга.

Согласно СМИ, в том числе порталу PhoneArena, телеканал Fox не намерен отступать от своих требований и настаивает на пересмотре условий сотрудничества в пользу увеличения своей доли доходов.