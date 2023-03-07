Телеканал СТС начал снимать сериал, сценарий для которого написала нейросеть

Телеканал СТС начал снимать сериал, сценарий для которого написала нейросетьНо в тексте много нестыковок
Телекомпания PICK UP FILM по заказу телеканала СТС начала снимать сериал «Сидоровы», сценарий для которого полностью написала нейросеть.
Фото: Ctc.ru
Нейросеть разработали выпускники направления Data Scientist PRO образовательного сервиса Skillbox Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий. Главную роль в фильме исполнит актёр Георгий Дронов.
Режиссёр сериала Сергей Знаменский, снявший «Ивановы-Иывановы» и другие сериалы. По сюжету в «Сидоровых» речь идёт о семье, в какой-то момент осознавшей, что все они — персонажи сериала.
При этом режиссёр отмечает, что в сценарии нейросети множество логических нестыковок, но правки стараются минимизировать. Также Знаменский подчеркнул, что в « съёмочной группе нет ни одного живого сценариста».
Мы стараемся минимизировать правки полученного материала. Вместо этого берём ситуацию, которую написала нейросеть, и пытаемся своими человеческими методами и профессиональными качествами её оправдать. Даже если в написанном нет логики, мы её ищем и добавляем. В общем, решили поиграть на этой нелогичности.