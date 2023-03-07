Наука и технологии
18:02, 07 марта 2023
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Телеканал СТС начал снимать сериал, сценарий для которого написала нейросеть

Но в тексте много нестыковок

Телекомпания PICK UP FILM по заказу телеканала СТС начала снимать сериал «Сидоровы», сценарий для которого полностью написала нейросеть.

Телеканал СТС начал снимать сериал, сценарий для которого написала нейросеть

Фото: Ctc.ru

Нейросеть разработали выпускники направления Data Scientist PRO образовательного сервиса Skillbox Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий. Главную роль в фильме исполнит актёр Георгий Дронов.

Режиссёр сериала Сергей Знаменский, снявший «Ивановы-Иывановы» и другие сериалы. По сюжету в «Сидоровых» речь идёт о семье, в какой-то момент осознавшей, что все они — персонажи сериала.

При этом режиссёр отмечает, что в сценарии нейросети множество логических нестыковок, но правки стараются минимизировать. Также Знаменский подчеркнул, что в « съёмочной группе нет ни одного живого сценариста».

Мы стараемся минимизировать правки полученного материала. Вместо этого берём ситуацию, которую написала нейросеть, и пытаемся своими человеческими методами и профессиональными качествами её оправдать. Даже если в написанном нет логики, мы её ищем и добавляем. В общем, решили поиграть на этой нелогичности.

Сергей Знаменский
Режиссёр-постановщик сериала «Сидоровы»
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