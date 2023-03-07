Телеканал СТС начал снимать сериал, сценарий для которого написала нейросеть

Нейросеть разработали выпускники направления Data Scientist PRO образовательного сервиса Skillbox Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий. Главную роль в фильме исполнит актёр Георгий Дронов.

Режиссёр сериала Сергей Знаменский, снявший «Ивановы-Иывановы» и другие сериалы. По сюжету в «Сидоровых» речь идёт о семье, в какой-то момент осознавшей, что все они — персонажи сериала.

При этом режиссёр отмечает, что в сценарии нейросети множество логических нестыковок, но правки стараются минимизировать. Также Знаменский подчеркнул, что в « съёмочной группе нет ни одного живого сценариста».