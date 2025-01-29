Телескоп «Джеймс Уэбб» прислал новые снимки межзвёздной пыли

Как сообщает научное издание Sciencealert, ранее из-за непрочности материала и слабого свечения невозможно было детально разглядеть и полностью понять сложность структуры межзвёздной среды. Но благодаря способности JWST видеть тусклый красный свет учёные получили более полное представление о структуре этого пространства.

Более того, телескоп смог зафиксировать изменения в структуре в масштабах нескольких дней. В августе и сентябре 2024 года были сделаны снимки облака пыли вблизи Кассиопеи А, на которых учёные заметили значительные изменения при прохождении света через полосы пыли. Это явление называется световым эхом. Ученые говорят, что каждый плотный пыльный регион, который мы видим и не видим, имеет структуру, напоминающую слои луковицы, и раньше мы не могли заглянуть внутрь них.

Также отмечается, что на снимках, которые получили учёные, межзвёздная пыль выглядит чарующе и сказочно.

«Мы видим слои, как в луковице. Мы думаем, что каждый плотный пыльный регион, который мы видим, и большинство тех, которые мы не видим, выглядят так изнутри. Просто нам никогда не удавалось заглянуть в них», — рассказал астроном Джош Пик из Научного института космического телескопа в США.