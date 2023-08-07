Телескоп James Webb обнаружил в космосе нечто в виде вопросительного знака

Телескоп James Webb обнаружил в космосе нечто в виде вопросительного знакаСудя по фото, находится оно очень далеко от нас
Космический телескоп James Webb сделал удивительное открытие, запечатлев активно формирующиеся звёзды Хербиг-Харо 46 и Хербиг-Харо 47.
Однако на этом открытия не закончились. Под этими небесными телами на фотографии виден объект, напоминающий гигантский вопросительный знак.
Столь необычное «нечто» привлекло внимание учёных. Представитель Института исследований космоса с помощью космического телескопа (STScI) предположил, что такое искажение могло появиться из-за слияния двух или более галактик.
Однако точная природа данного объекта пока что остаётся загадкой. Красный цвет объекта говорит о том, что он находится на огромном расстоянии от нас.
На фотографии также видны молодые звёзды, окружённые голубым облаком из газа и пыли. Этот диск продолжает увеличивать их массу.