Телескоп James Webb обнаружил в космосе нечто в виде вопросительного знака

Однако на этом открытия не закончились. Под этими небесными телами на фотографии виден объект, напоминающий гигантский вопросительный знак.

Столь необычное «нечто» привлекло внимание учёных. Представитель Института исследований космоса с помощью космического телескопа (STScI) предположил, что такое искажение могло появиться из-за слияния двух или более галактик.