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Наука и технологии
Опубликовано 01 мая 2024, 00:00
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Телескоп «Хаббл» перешёл в безопасный режим из-за сбоя гироскопов

NASA ищет оперативное решение
NASA сообщило о внезапном переходе в безопасный режим телескопа «Хаббл», запущенного в космос в 1990 году. У аппарата вышли из строя все шесть гироскопов.
Телескоп «Хаббл» перешёл в безопасный режим из-за сбоя гироскопов

© NASA / JPL-Caltech

Проблема не новая: «Хаббл» уже уходил в безопасный режим в ноябре 2023 года: тогда из строя вышел гироскоп новой конструкции, но агентство достаточно быстро нашло решение. Сейчас аппарат ушёл в безопасный режим для анализа и исправления сбоя гироскопов.

Срок эксплуатации телескопа изначально был рассчитан на 15 лет, однако проработал кратно дольше, в том числе за счёт регулярных миссий, в ходе которых «Хаббл» ремонтировали, включая гироскопы, а в 2009 в рамках пятой и последней были заменены все шесть модулей. В настоящее время на телескопе установлены три гироскопа старой конструкции и три — новой, с повышенной безопасностью.

Инженеры NASA ищут решение для возобновления исследований: крайний случай — настройка аппарата на работу даже с одним гироскопом; разумеется, в таком случае «Хаббл» будет поставлять ограниченные данные.

Источник:Neowin
Автор:Андрей Кадуков
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