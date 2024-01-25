Телескоп Хаббл сделал изображение взаимодействующей пары галактик Arp 140

У спиральных галактик, таких как NGC 275, есть центральная полоса звезд, проходящая через выпуклость, которая видна на снимке как ярко-белая вертикальная дымка. Спиральные рукава обычно выходят из концов полосы.

Линзовидные галактики, такие как NGC 274, по своей структуре находятся между эллиптическими и спиральными галактиками. Они получили свое название за то, что внешне напоминают диск, имеют большие центральные выпуклости и сплюснутые дискообразные спирали, но не имеют выраженных спиральных рукавов. Для линзовидных галактик характерна скудность газа и пыли, они состоят в основном из стареющих звезд.