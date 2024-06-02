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Наука и технологии
Опубликовано 02 июня 2024, 01:41
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Телескоп «Хаббл» снова ушел в безопасный режим. На этот раз из-за двигателя

Произошёл бой в системе ориентации в пространстве
NASA сообщило, что телескоп «Хаббл» снова перешёл в безопасный режим из-за очередного сбоя.
Телескоп «Хаббл» снова ушел в безопасный режим. На этот раз из-за двигателя
© Ruffnax (Crew of STS-125) / Wikimedia Commons

На этот раз сбой произошёл в работе одного из трёх двигателей-маховиков, которые входят в систему ориентации в пространстве. Двигатель стал выдавать неверные данные.

По этой причине научные наблюдения приостановлены. Когда работа телескопа будет возобновлена, не сообщается.

Источник:NASA
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#космос
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#Хаббл
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