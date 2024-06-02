Телескоп «Хаббл» снова ушел в безопасный режим. На этот раз из-за двигателя

На этот раз сбой произошёл в работе одного из трёх двигателей-маховиков, которые входят в систему ориентации в пространстве. Двигатель стал выдавать неверные данные.

По этой причине научные наблюдения приостановлены. Когда работа телескопа будет возобновлена, не сообщается.