Телескоп «Хаббл» снова ушел в безопасный режим. На этот раз из-за двигателя

Опубликовано 02 июня 2024, 01:41
1 мин.
Телескоп «Хаббл» снова ушел в безопасный режим. На этот раз из-за двигателяПроизошёл бой в системе ориентации в пространстве
NASA сообщило, что телескоп «Хаббл» снова перешёл в безопасный режим из-за очередного сбоя.
На этот раз сбой произошёл в работе одного из трёх двигателей-маховиков, которые входят в систему ориентации в пространстве. Двигатель стал выдавать неверные данные.
По этой причине научные наблюдения приостановлены. Когда работа телескопа будет возобновлена, не сообщается.