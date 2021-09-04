Телескоп Хаббл заснял редкое космическое явление

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Телескоп Хаббл заснял редкое космическое явлениеВыглядит удивительно и красиво
Космос зачастую преподносит нам сюрпризы и интересные явления. Одно из них запечатлел орбитальный телескоп Хаббл.
Речь идёт об «относительно редком небесном явлении», называемом объектом Хербига-Аро. Оно образуется в результате столкновения ионизированного газа, выбрасываемого молодой звездой, с облаками пыли её.
Обнаруженный Хабблом объект назвали HH111, сообщает Mashable. При этом заснять его удалось исключительно благодаря широкоугольной камере 3 (WFC3), установленной на телескоп.
Что интересно, лучи и вспышки света, которые можно наблюдать на фото, возникают в результате столкновения заряженного газа с физической материей, окружающей молодую звезду. В свою очередь они также являются строительными блоками объектов Хербига-Харо в целом.