Телеведущая Елена Малышева рассказала, почему коронавирус "не так страшен"

По словам телезвезды, на сегодняшний день общая смертность от COVID-19 упала в 4 раза в сравнении с показателями начала пандемии, сообщает Lenta.ru. При этом риск умереть от этой болезни, отметила Малышева, у людей совершенно разного возраста составляет 0.4%. В этом плане она сравнила COVID-19 с сезонным гриппом, назвав смертность от обоих схожей.

При этом телеведущая отметила, что от коронавируса практически не умирают дети, в то время как обычный сезон гриппа уносит жизни в пять раз большего числа детей. Еще одним преимуществом COVID-19 она назвала тот факт, что в России есть лекарства, снижающие смертность от COVID — Дексамезатон и антикоагулянты.