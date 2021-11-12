Телеведущая Малышева: маски не защищают от COVID-19

Маски от вирусов любых не защищают. От вирусов защищают только респираторы или специальные маски из 16-18 слоев. А остальные маски, к сожалению, не защищают. Поэтому носили маски в каких-то странах — всё равно у них были волны, не носили — были волны. Это роли не сыграло никакой. Вакцина защищает, маски — нет.