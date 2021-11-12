Телеведущая Малышева: маски не защищают от COVID-19

Телеведущая Малышева: маски не защищают от COVID-19И вот почему
Своим мнением на этот счёт поделилась доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. По её словам, ношение масок абсолютно бесполезно в рамках пандемии коронавируса.
Маски от вирусов любых не защищают. От вирусов защищают только респираторы или специальные маски из 16-18 слоев. А остальные маски, к сожалению, не защищают. Поэтому носили маски в каких-то странах — всё равно у них были волны, не носили — были волны. Это роли не сыграло никакой. Вакцина защищает, маски — нет.
При этом Малышева не забыла отметить, что её телепередача «Жить здорово!» внесла «революционный вклад в развитие научно-популярного телевидения». Телеведущая заявила, что наглядные примеры и макеты, демонстрируемые в программе, доходят непосредственно до эмоциональной памяти зрителей, которая является долговременной.