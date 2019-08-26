Телевизор OnePlus TV появился на живом фото

В сети появилось первое живое фото готовящегося к выпуску телевизора китайской компании OnePlus, пока не представленного производителем официально.

OnePlus TV выглядит как современный телевизор с тонкими рамками и большой диагональю. Ранее индийское подразделение подтвердило существование 55-дюймовой модели с панелью QLED, а вообще в линейке ожидаются модели от 43 до 75 дюймов.

Согласно более ранним утечкам, телевизор работает на базе пока неанонсированного процессора MediaTek MT5670 с графикой Mali-G51. Также отмечается 3 ГБ оперативной памяти и операционная система Android 9 Pie. Разрешение составляет всего 1920 х 1080 пикселей, но, скорее всего, такое оно только для меню, а в режиме воспроизведения видео может достигать всех 4K.

Телевизор получит фирменную оболочку поверх Android TV и «бесшовную» интеграцию со смартфонами OnePlus.