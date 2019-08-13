Телевизороголовый неизвестный принёс более полусотни телевизоров американцам

О загадочных и странных событиях в американском штате Вирджиния рассказали телеканалы CNN и WWBT. Некто неопознанный ходит ночами по домам мирных жителей и (о ужас!) оставляет на порогах телевизоры. Что самое неприятное — старые телевизоры из эпохи, когда телевизоры были большими не вширь, а в толщину.

В местечке Глен Аллен в графстве Хенрико штата Вирджиния за пару ночей неизвестному (или неизвестным) удалось обойти как минимум 60 человек и оставить им такие «подарочки».

Опознать «злоумышленника» не удалось, поскольку голову у него скрывает маска, выполненная в виде всё того же старого телевизора.

Если шутника опознают, он рискует столкнуться с обвинениями в засорении частной собственности и незаконном выбросе мусора.