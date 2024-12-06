Телевизоры с «Салют ТВ» получили обновление детского режима

Сбер обновил функции для телевизоров и ТВ-приставок Sber, внедрив новый родительский контроль, который позволяет настроить устройства специально для детей. Теперь родители могут быть уверены, что их дети не будут проводить слишком много времени перед экраном или смотреть неподобающий контент. Разработку новых функций проводила компания SberDevices, партнёр Сбербанка. Пользователи устройств с операционной системой «Салют ТВ» могут обновить детский профиль и воспользоваться рядом дополнительных возможностей.

При первой настройке телевизора или приставки можно указать, что устройство будет использоваться только ребёнком. В детском профиле телевизор будет всегда открывать главный экран, доступ к которому можно получить только по специальному паролю — мастер-пину. Родители также могут установить индивидуальный аватар для профиля ребёнка. Эти меры обеспечат надёжную защиту от случайных изменений настроек устройства.

Новые функции родительского контроля включают ограничения по времени просмотра и доступу к приложениям. Функция «Лимиты экранного времени» позволяет ограничить продолжительность использования видео или приложений, а «В покое» даёт возможность установить временные интервалы, когда развлекательные приложения и навыки ассистента недоступны. Также появился «Запрет приложений», чтобы родители могли ограничивать или разрешать доступ к конкретным приложениям. В детском профиле предусмотрены возрастные ограничения для контента, который проверен и отобран с учётом интересов и потребностей ребёнка. Обновления будут доступны на устройствах с операционной системой «Салют ТВ» после установки прошивки версии 1.96.