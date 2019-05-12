Телезрители смогут покупать товары через QR-код на экране

Вещательная компания NBCUniversal запустила новый торговый канал ShoppableTV. Он позволяет совершать покупки через QR-кода, который выводится на экране телевизора.

В результате, телезрители смогут легко покупать товары в процессе просмотра передач ShoppableTV. Время от времени на ShoppableTV появляются специальные QR-коды. Направив на него камеру смартфона и просканировав, пользователи могут перейти на сайт продавца, изучить описание товара и купить его.

Тестирование проводилось на канале NBC во время телешоу Today. В первые же минуты зрители совершили десятки тысяч покупок на шестизначную сумму.