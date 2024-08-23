Тело британского техномагната обнаружили у берегов Италии

Линч находился на борту своей 56-метровой яхты «Bayesian», которая затонула 19 августа, предположительно после попадания в торнадо над водой, известного как водяной смерч.

Сообщается, что яхта затонула быстро, несмотря на утверждения производителя о ее «непотопляемости».

Линч праздновал на яхте с семьей и друзьями после оправдательного приговора по делу о мошенничестве, которое тянулось с 2011 года, когда HP приобрела его компанию Autonomy за $11 млрд.

Предпринимателя обвиняли в «неправильном учете», который завышал стоимость Autonomy, однако в июне 2024 года он был оправдан.

На борту яхты в момент инцидента находилось 15 человек, включая младенца, которые сумели спастись на спасательной шлюпке и были спасены экипажем голландского судна «Sir Robert Baden Powell».

Кроме Линча, были обнаружены еще пять тел, включая адвоката Кристофера Морвилло, который защищал Линча на суде. Дочь Линча, 18-летняя Ханна, до сих пор не найдена.