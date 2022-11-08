Тем временем в Индии: Twitter уволил почти всех сотрудников

17:24, 08 ноября 2022
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Тем временем в Индии: Twitter уволил почти всех сотрудниковИз 200 осталось 12 человек
В течение выходных, 5 и 6 ноября, в своём индийском подразделении Twitter уволил 90% сотрудников. В штате осталось всего 12 человек из 200.
В Индии офисы компании находятся в Нью-Дели, Мумбаи и Бангалоре. Отмечается, что 70% сотрудников отвечали за разработку и инженерию, маркетинг и связи с государственными органами, а также корпоративные коммуникации.
В Индии Twitter пользуется большой популярностью, особенно среди политиков. Например, на индийского премьера Нарендра Моди подписано 84 млн пользователей.