Тем временем в Индии: Twitter уволил почти всех сотрудников

В Индии офисы компании находятся в Нью-Дели, Мумбаи и Бангалоре. Отмечается, что 70% сотрудников отвечали за разработку и инженерию, маркетинг и связи с государственными органами, а также корпоративные коммуникации.

В Индии Twitter пользуется большой популярностью, особенно среди политиков. Например, на индийского премьера Нарендра Моди подписано 84 млн пользователей.