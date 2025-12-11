Температура выше 60 °C разрушает эмаль: что делать любителям горячего чая

Исследования показывают, что у 68% людей, регулярно пьющих напитки температурой выше 70 градусов, в течение двух лет развивается гиперчувствительность зубов. Наиболее агрессивными считаются чёрный чай и кофе, особенно с лимоном или молоком. Глинтвейн и грог опасны сочетанием высокой температуры, сахара и фруктовых кислот, а горячий шоколад образует липкий налёт, который дольше удерживает тепло у поверхности зубов. Даже полезные травяные отвары, такие как ромашка или имбирь, могут навредить, если их пить обжигающими.

Для защиты зубов достаточно соблюдать простые правила:

Контролируйте температуру. Дайте напитку остыть до 50−55 °C.

Используйте соломинку. Это сократит контакт жидкости с зубами.

Не задерживайте напиток во рту. Старайтесь глотать его сразу.

Прополощите рот водой. Сделйте это через 10−15 минут после чаепития.

Не чистите зубы сразу после горячего напитка. Подождите минимум 30 минут.

Таким образом, отказываться от согревающих напитков в холод не обязательно. Достаточно соблюдать умеренную температуру и простые меры предосторожности, чтобы сохранить зубы крепкими и здоровыми.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.