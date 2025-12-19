Tencent назначила бывшего исследователя OpenAI главным по ИИ

Опубликовано 19 декабря 2025, 08:151 мин.
Tencent назначила бывшего исследователя OpenAI главным по ИИКомпания усилила направление искусственного интеллекта
Китайская компания Tencent Holdings назначила Яо Шуньюя главным научным сотрудником по искусственному интеллекту (ИИ). Ранее он работал в OpenAI и присоединился к китайской компании летом этого года. В новой должности он стал отвечать за все ИИ-направление Tencent.
Согласно внутренним материалам компании, Яо Шуньюй подчиняется напрямую президенту Tencent Мартину Лау. Одновременно он возглавил созданный департамент ИИ-инфраструктуры, который вошел в состав группы технологической инженерии. Это подразделение занимается исследованиями и разработкой.
До перехода в Tencent специалист работал в Google, Microsoft и Принстонском университете. Его научная деятельность была связана с ИИ-агентами. В Tencent новое подразделение сосредоточится на обучении крупных моделей искусственного интеллекта и развитии платформ высокопроизводительного инференса.