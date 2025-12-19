Наука и технологии
Опубликовано 19 декабря 2025, 08:15
1 мин.

Tencent назначила бывшего исследователя OpenAI главным по ИИ

Компания усилила направление искусственного интеллекта
Китайская компания Tencent Holdings назначила Яо Шуньюя главным научным сотрудником по искусственному интеллекту (ИИ). Ранее он работал в OpenAI и присоединился к китайской компании летом этого года. В новой должности он стал отвечать за все ИИ-направление Tencent.
Согласно внутренним материалам компании, Яо Шуньюй подчиняется напрямую президенту Tencent Мартину Лау. Одновременно он возглавил созданный департамент ИИ-инфраструктуры, который вошел в состав группы технологической инженерии. Это подразделение занимается исследованиями и разработкой.

До перехода в Tencent специалист работал в Google, Microsoft и Принстонском университете. Его научная деятельность была связана с ИИ-агентами. В Tencent новое подразделение сосредоточится на обучении крупных моделей искусственного интеллекта и развитии платформ высокопроизводительного инференса.