Tencent перейдет на китайские процессоры для ИИ

На саммите Global Digital Ecosystem Summit президент Tencent Cloud Цю Юэпэн подтвердил, что компания уже использует отечественные чипы и строит вокруг них свою инфраструктуру. Хотя конкретные бренды не назывались, речь идёт о промышленном внедрении, а не экспериментах.

Tencent сотрудничает с несколькими китайскими производителями чипов, чтобы подбирать оптимальное оборудование для разных задач. Компания намерена сосредоточиться на совместной оптимизации аппаратного и программного обеспечений для снижения затрат на вычисления.