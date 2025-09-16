Tencent перейдет на китайские процессоры для ИИ

Опубликовано 16 сентября 2025, 21:561 мин.
Tencent перейдет на китайские процессоры для ИИКомпания адаптировала инфраструктуру
Китайский технологический гигант Tencent объявил о полной адаптации своей вычислительной инфраструктуры для работы с отечественными процессорами искусственного интеллекта (ИИ). Это решение сократит зависимость компании от чипов Nvidia и укрепит позиции местных производителей.
На саммите Global Digital Ecosystem Summit президент Tencent Cloud Цю Юэпэн подтвердил, что компания уже использует отечественные чипы и строит вокруг них свою инфраструктуру. Хотя конкретные бренды не назывались, речь идёт о промышленном внедрении, а не экспериментах.
Tencent сотрудничает с несколькими китайскими производителями чипов, чтобы подбирать оптимальное оборудование для разных задач. Компания намерена сосредоточиться на совместной оптимизации аппаратного и программного обеспечений для снижения затрат на вычисления.