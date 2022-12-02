Теперь будут сбивать HIMARS: в российские зенитки загрузили новые прошивки

19:03, 02 декабря 2022
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Теперь будут сбивать HIMARS: в российские зенитки загрузили новые прошивкиАмериканские ракеты стали лёгкой целью
Один из командиров подразделения ПВО, участвующего в спецоперации на Запорожском направлении, рассказал, что войска получили новое ПО для систем противовоздушной обороны для борьбы с американскими ракетами HIMARS.
Фото: Thetimes.co.uk
По словам военного, благодаря новой прошивке американские ракеты стали лёгкой целью для российских ПВО.
«Сейчас уже свободно работаем по HIMARS... прошили нам новую программу, и HIMARS сейчас — как обычные цели. Свободно видим, наблюдаем и уничтожаем без проблем», — подчеркнул военный.