Теперь ChatGPT можно пользоваться без регистрации

ChatGPT, который ворвался в мир ИИ в конце 2022 года, умеет имитировать человеческий разговор, писать стихи, генерировать текст и выполнять другие задачи.

OpenAI хочет сделать ИИ доступным для всех, поэтому постепенно отменяет регистрацию для сервиса.

При этом безопасность пользователей — на первом месте. А потому OpenAI вводит дополнительные меры защиты, такие как блокировка нежелательных запросов и контента.

Напомним, что бесплатная версия ChatGPT не имеет прямого доступа к интернету. Поэтому она имеет ограниченную «базу знаний». Еще из интересного можно отметить, что в марте 2024 года Илон Маск подал иск против OpenAI, утверждая, что компания отошла от своей миссии — развивать ИИ на благо всего человечества.