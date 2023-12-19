Теперь электрокары можно зарядить в каждом районе Сочи

В течение прошедшего года в Сочи развернули 17 новых быстрых электрозарядных станций, распределённых по всем районам города. Теперь общее число таких станций в Сочи достигло 30. Эта инфраструктурная развитость позволяет владельцам электромобилей быстро заряжать свои транспортные средства в любой части города всего за 30 минут, что является значительным шагом вперёд в сфере удобства использования электрического транспорта.

Кроме того, в течение текущего года на Кубани в целом было открыто более 40 новых зарядных станций, что подчёркивает растущую поддержку для электромобильной инфраструктуры в регионе. Эти шаги свидетельствуют о стремлении обеспечить удобные условия для использования электротранспорта, что является важным моментом в современных усилиях по развитию экологически более устойчивого транспортного сектора.