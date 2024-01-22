Теперь электромобили можно зарядить при помощи дров

Эта инновационная зарядная станция для электротранспорта работает благодаря горелке с воздушной завесой, которая сжигает древесные отходы наиболее экологичным способом.

Компания разработала три вида установок: BurnBoss, CharBoss и TrackBoss. Они отличаются технологией контроля загрязнения, снижающей дымность до уровня непрозрачности менее 10%, в отличие от открытого горения, где показатель достигает 100%.

Эти машины с воздушной завесой Air Burner сжигают древесину естественным путем, не используя углеводородное топливо, и в результате оставляют богатую питательными веществами добавку к почве, называемую биочаром.

Наибольший интерес представляет PGFireBox — портативное автономное устройство, включающее модуль аккумуляторной батареи (BSM). Это устройство хранит энергию, вырабатываемую в течение дня, и выступает в роли станции для подзарядки электромобилей.

Конструкции вырабатывают 480 кВтч энергии с возможностью повысить производительность до 700 кВтч. За один час такая установка способна сжечь от 6 до 8 тонн древесины.