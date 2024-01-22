Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Наука и технологии
Опубликовано 22 января 2024, 17:15
1 мин.

Теперь электромобили можно зарядить при помощи дров

Для этого изобрели специальное устройство
Стартап Air Burners представил уникальное решение для зарядки электромобилей, используя энергию, получаемую от сжигания древесных отходов.

Эта инновационная зарядная станция для электротранспорта работает благодаря горелке с воздушной завесой, которая сжигает древесные отходы наиболее экологичным способом.

Компания разработала три вида установок: BurnBoss, CharBoss и TrackBoss. Они отличаются технологией контроля загрязнения, снижающей дымность до уровня непрозрачности менее 10%, в отличие от открытого горения, где показатель достигает 100%.

Эти машины с воздушной завесой Air Burner сжигают древесину естественным путем, не используя углеводородное топливо, и в результате оставляют богатую питательными веществами добавку к почве, называемую биочаром.

Наибольший интерес представляет PGFireBox — портативное автономное устройство, включающее модуль аккумуляторной батареи (BSM). Это устройство хранит энергию, вырабатываемую в течение дня, и выступает в роли станции для подзарядки электромобилей.

Конструкции вырабатывают 480 кВтч энергии с возможностью повысить производительность до 700 кВтч. За один час такая установка способна сжечь от 6 до 8 тонн древесины.

Источник:Air Burners
Автор:Булат Кармак
Теги:
#электромобиль
,
#зарядка
Новости партнеров
Новости партнеров