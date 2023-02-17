Теперь мошенники будут вам звонить с заграничных номеров. И вот почему

Теперь мошенники будут вам звонить с заграничных номеров. И вот почемуРоссийских номеров, доступных для обмана, становится всё меньше
Теперь мошенники будут вам звонить с заграничных номеров из-за нехватки российских для обмана. Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию оператора «МегаФон» рассказало, что мошенники для обмана россиян реанимировали старый подход: подмену номеров, с которых они звонят, на зарубежные.
Фото: Timesofisrael.com
Если раньше подменяли номера на американские, украинские, грузинские и турецкие, то сейчас к ним добавились Лихтенштейн, Япония, Корея, Казахстан. Также активизировались попытки переводить потенциальных жертв для разговоров в мессенджеры.
Мошенники начали действовать так потому, что российских номеров, которые можно использовать для обмана, всё меньше — существующие меры борьбы с мошенничеством дают ожидаемые результаты. Поэтому злоумышленникам приходится находить для подмены зарубежные источники, с которыми локальные операторы ещё не наладили связи по проверке контактов.