Теперь мошенники будут вам звонить с заграничных номеров. И вот почему

Если раньше подменяли номера на американские, украинские, грузинские и турецкие, то сейчас к ним добавились Лихтенштейн, Япония, Корея, Казахстан. Также активизировались попытки переводить потенциальных жертв для разговоров в мессенджеры.

Мошенники начали действовать так потому, что российских номеров, которые можно использовать для обмана, всё меньше — существующие меры борьбы с мошенничеством дают ожидаемые результаты. Поэтому злоумышленникам приходится находить для подмены зарубежные источники, с которыми локальные операторы ещё не наладили связи по проверке контактов.