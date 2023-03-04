Теперь мошенники будут звонить вам в WhatsApp и Telegram вместо телефонных звонков

По его словам, наблюдается значительный переток мошенников в мессенджеры, но и там есть возможность с ними бороться. При этом с 95% до 2-3% снизились мошеннические звонки с региональных номеров формата АВС (наименование кодов, имеющих чёткую привязку по географическому использованию), с кодами 495, 499 и других регионов.

«У нас сейчас очень большой переток на мессенджеры, но мы с ними там тоже боремся, там тоже есть технологии, с помощью которых можно сокращать объём фрода на тех же самых мессенджерах», — подчеркнул Бенгин.