Теперь можно успокоиться: бардак на рабочем столе оказался признаком большого ума

Одним из признаков большого ума является бардак на рабочем столе. Это происходит скорее даже рефлекторно: беспорядочно разложенные на столе предметы способствуют чёткости и ясности мышления, поиску и принятию оригинальных решений. К таким выводам пришли исследователи из University of Groningen в Нидерландах.

Учёные-психологи из Массачусетского технологического института (MIT) выяснили, что ещё один признак высокого интеллекта — остроумие. Третий признак большого ума — поздний сон, четвёртый — тревожность: учёные из Lakehead University пришли к выводу, что те, кто привык критически оценивать себя, рефлексировать, как правило, умные люди. Пятый признак — скромность: умные люди зачастую оценивают себя недостаточно высоко, а не обладающие высоким интеллектом обычно себя переоценивают.