Теперь не так убого: Apple обновила «Персоны» в шлеме Vision Pro

Опубликовано 08 марта 2024, 15:19
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Теперь не так убого: Apple обновила «Персоны» в шлеме Vision ProАпдейт получился жирным
Хорошая новость для пользователей шлема Apple Vision Pro: компания выпустила обновление VisionOS 1.1, которое сделало «Персоны» (виртуальные аватары) более реалистичными.
Теперь волосы и макияж выглядят естественнее, шея и рот отображаются точнее, а функция EyeSight (позволяющая другим видеть ваши глаза) получила улучшенную отрисовку.
Еще одно удобное изменение: «Персону» можно создать без помощи рук, через меню «Настройки» > «Персона» > «Режим захвата без рук».
Для предприятий Apple добавила в VisionOS 1.1 поддержку управления мобильными устройствами (MDM). Это позволит администраторам настраивать устройства, устанавливать приложения и удаленно стирать данные.
Помимо этого, обновление включает множество мелких улучшений:
- возможность удалять системные приложения из Home View;
- улучшенное обнаружение и подключение к Mac с помощью Mac Virtual Display;
- доработанная виртуальная клавиатура с более точным вводом текста;
- обновленные элементы управления закрытыми титрами при просмотре видео Apple Immersive.
Количество приложений для VisonOS тоже растет: в App Store уже доступно более 1000 нативных приложений.