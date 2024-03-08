Теперь не так убого: Apple обновила «Персоны» в шлеме Vision Pro

Теперь волосы и макияж выглядят естественнее, шея и рот отображаются точнее, а функция EyeSight (позволяющая другим видеть ваши глаза) получила улучшенную отрисовку.

Еще одно удобное изменение: «Персону» можно создать без помощи рук, через меню «Настройки» > «Персона» > «Режим захвата без рук».

Для предприятий Apple добавила в VisionOS 1.1 поддержку управления мобильными устройствами (MDM). Это позволит администраторам настраивать устройства, устанавливать приложения и удаленно стирать данные.

Помимо этого, обновление включает множество мелких улучшений:

возможность удалять системные приложения из Home View;

улучшенное обнаружение и подключение к Mac с помощью Mac Virtual Display;

доработанная виртуальная клавиатура с более точным вводом текста;

обновленные элементы управления закрытыми титрами при просмотре видео Apple Immersive.

Количество приложений для VisonOS тоже растет: в App Store уже доступно более 1000 нативных приложений.