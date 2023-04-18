Теперь не только браслет, но и кулон на шею: Xiaomi Mi Band 8 представлен официально

Теперь не только браслет, но и кулон на шею: Xiaomi Mi Band 8 представлен официальноТакого поворота мало кто ожидал
Xiaomi представила новый фитнес-браслет Mi Smart Band 8. Девайс сочетает в себе функциональность и модный дизайн.
Отличительной особенностью новинки стало изменённое крепление ремешка, которое теперь имеет классическую форму, как у часов. Это позволяет носить браслет не только на запястье, но и использовать его как кулон.
Благодаря многообразию ремешков и более 200 настраиваемых циферблатов, пользователи смогут подобрать браслет под свой стиль.
Отмтеим, что ещё одной новой функцией стало крепление устройства на кроссовок для отслеживания дополнительных показателей во время бега, таких как длина шага и сила удара стопы о землю.
Также для боксёров разработчики добавили специальный режим, позволяющий собирать данные о скорости и силе удара, частоте сердечных сокращений и других показателях.
В целом же Mi Band 8 распознаёт более 150 режимов тренировок, отслеживает качество сна, сердечный ритм и количество пройденных шагов. Устройство оснащено 1,62-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 60 Гц и режимом Always On Display.
Продолжительность работы на одной зарядке достигает 16 суток или шесть суток с активированным режимом AOD. Стоимость Mi Band 8 начинается от $37 для базовой модели и $44 для версии с NFC.