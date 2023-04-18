Теперь не только браслет, но и кулон на шею: Xiaomi Mi Band 8 представлен официально

Отличительной особенностью новинки стало изменённое крепление ремешка, которое теперь имеет классическую форму, как у часов. Это позволяет носить браслет не только на запястье, но и использовать его как кулон.

Благодаря многообразию ремешков и более 200 настраиваемых циферблатов, пользователи смогут подобрать браслет под свой стиль.

Отмтеим, что ещё одной новой функцией стало крепление устройства на кроссовок для отслеживания дополнительных показателей во время бега, таких как длина шага и сила удара стопы о землю.