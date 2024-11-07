Теперь носимой электронике не нужны батареи — достаточно человеческого тела

Используя подход Power-over-Skin, они научились получать энергию от человеческого тела, используя его способность генерировать радиочастоты (RF) на частоте 40 МГц.

Это позволяет устройствам питаться напрямую от кожи, без необходимости контакта с источником питания.

В статье исследователи Крис Харрисон, Энди Конг и Дэхва Ким из Университета Карнеги-Меллона отмечают, что приемники, разработанные для сбора энергии, оптимизированы для небольшого размера и высокой эффективности.

Примеры прототипов включают медицинские датчики и Bluetooth-кольца с джойстиком.

Эта технология может позволить людям носить сразу несколько устройств, не беспокоясь об их подзарядке. Что открывает перспективы создания легких и компактных гаджетов, таких как умные часы и медицинские датчики.

Если подтвердится безопасность подхода, он может стать основой для новой волны носимой электроники, исключая использование редкоземельных материалов.