Теперь новогоднюю ёлку можно вырастить из карандаша

Выполнены изделия из экологически чистой древесины. При этом графитовый стержень карандаша совершенно нетоксичен.

Для того, чтобы после использования инструмента из него можно было вырастить ель, у егго основания поместили биокапсулу с семенами. Благодаря этому «остатки» карандаша достаточно посадить в горшок с землёй и ухаживать за ними как за обычным растением.