Теперь новогоднюю ёлку можно вырастить из карандаша

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Теперь новогоднюю ёлку можно вырастить из карандашаОчень необычная задумка
В сети появилась информация об очень необычной новинке от датского стартапа Sprout. Компания запустила продажи карандашей, из которых после стачивания можно вырастить праздничную ёлку.
Выполнены изделия из экологически чистой древесины. При этом графитовый стержень карандаша совершенно нетоксичен.
Для того, чтобы после использования инструмента из него можно было вырастить ель, у егго основания поместили биокапсулу с семенами. Благодаря этому «остатки» карандаша достаточно посадить в горшок с землёй и ухаживать за ними как за обычным растением.
Отметим, что кроме рождественской ели в линейке Sprout представлены карандаши с помидорами черри и несколькими видами комнатных цветов.
Цена набора из 8 карандашей тоже не то чтобы кусается. Его стоимость составляет всего 16 долларов (1178 рублей).
Источник: Euronews