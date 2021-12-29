Теперь игрушка в аттракционе супермаркета точно не упадёт: создана рука для робота манипулятора

Теперь игрушка в аттракционе супермаркета точно не упадёт: создана рука для робота манипулятораСингапурскими инженерами
Под руководством доцента Рэя Йоу с факультета биомедицинской инженерии NUS и Центра передовой робототехники, создали роборуку, которая используют мягкие, гибкие 3D-печатные "пальцы" с перенастраиваемым основанием захвата. В настоящее время роботизированная инновация находится в процессе поиска коммерческих партнеров в рамках стартапа RoPlus.
По словам доцента, причина того, что в промышленности все еще используют человеческие руки заключается в разнообразности упаковок, формы товара, его консистенции. Что-то мягкое, что-то громоздкое, из-за этого невозможно полагаться на единственные настройки и твердый материал обычных роботов-манипуляторов.
Наша гибридная технология роботизированных захватов совершит революцию в традиционных задачах по захвату и перемещению, предлагая расширенные возможности, которые позволяют роботам безопасно взаимодействовать с хрупкими предметами различных форм, размеров и жесткости, подобно человеческой руке.
Роборука имеет три или четыре мягких “пальца”. Они работают на пневматическом приводе и оснащены механизмом блокировки для регулировки жесткости. Команда NUS разработала три типа гибридных роботизированных систем захвата - почти как три разные руки, полезные в разных контекстах.