Теперь такси в Uber сможет вызвать даже ваша бабушка — сервис запустил заказ по телефону

Теперь пользователи смогут заказать такси по телефону, создать аккаунт для подростка и организовать групповую поездку. И это ещё не все нововведения!

Uber, вместе с компанией Nuna, производящей автокресла для детей, предлагает новую услугу. Жители Нью-Йорка и Лос-Анджелеса смогут заказать такси уже с установленным детским автокреслом.

Стоит отметить, что это крайне удобно для семей с маленькими детьми, которым нужно передвигаться на такси.

Ещё одной новой функцией в Uber станет возможность заказать машину, просто позвонив по телефону. Это особенно актуально для тех, кто не умеет или не любит пользоваться смартфонами и приложениями. В том числе и пожилым людям.

Как отметил генеральный директор Uber Дара Хосровшахи, не всем комфортно использовать мобильные приложения для вызова такси.