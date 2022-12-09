Теперь уже не Украина: с каких зарубежных номеров мошенники начали звонить для обмана россиян

Злоумышленники начали звонить россиянам с номеров Турции, Ирана и Казахстана. Вероятно, во время звонка происходит подмена номера — все разговоры ведутся на русском языке.

Также популярными у мошенников стали звонки в мессенджерах. На такие вызовы приходится 30%. Мессенджеры мошенники используют для обхода программ распознавания и защиты от подозрительных звонков и других меры безопасности, применяемых в России.

«Это одна из новых тенденций в этом году. По данным "Лаборатории Касперского", наибольшее количество подобных звонков осенью происходило с номеров Турции, Казахстана и Ирана. Судя по жалобам (комментариям) пользователей Kaspersky Who Calls, практически все разговоры происходили на русском языке. Вероятно, злоумышленники используют спуфинг — подмену номеров», — рассказал эксперт.