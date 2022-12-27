Теперь в России стал легален Wi-Fi 6E, работающий на частоте 6 ГГц

Новый стандарт беспроводной связи обеспечивает высокую скорость интернета даже в диапазонах с большим количеством подключённых устройств. Несмотря на то, что роутеры c поддержкой Wi-Fi 6E начали продавать в 2021 году, в России использование этих устройств было запрещено.

В Минцифры рассчитывают, что разрешение на использование частот 6 ГГц, позволит компенсировать снижение скорости мобильного интернета на фоне дефицита оборудования для мобильных операторов.

При этом операторы поддерживают выделение новых частот, но не особо верят в успех Wi-Fi 6E по сравнению с LTE.