Теперь все детали отечественные: Россия полностью импортозаместила бронеавтомобиль «Феникс»

По словам представителя компании на Международной оборонной выставке и конференции (IDEX) 2023, данная модель является первой машиной в линейке «Тайфунов», завершившая процесс импортозамещения.

Но на этом специалисты не остановятся и продолжат замещать иностранные компоненты в течение 2023 года для всей серии «Тайфун».

Напомним, что «Тайфун-К53949» представляет собой полноприводную бронированную машину, предназначенную для перевозки личного состава и грузов. Он обеспечивает защиту экипажа и военнослужащих от бронебойных пуль, осколков снарядов и взрывных устройств.

Максимальная скорость машины составляет 100 км/ч. Процесс импортозамещения осуществлялся на серийном шасси, что увеличило возможность массового производства.