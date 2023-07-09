Теперь Windows 95 и 98 можно обновить через Интернет

С его помощью все желающие могут обновлять старые версии операционной системы Windows. На сайте уже доступны апдейты для Windows 95, 98 (включая SE) и NT 4.0.

Однако разработчики ясно указывают, что данный проект не связан с компанией Microsoft. А потому всё загружаемое программное обеспечение используется пользователями на свой страх и риск.

И хоть многим может показаться странным использовать устаревших версий Windows, сайт Windows Update Restored может быть полезен для информационных целей или для тех, кто проводит эксперименты с ретро-компьютерами, воссоздавая атмосферу старых ОС.

Отметим, что в любом случае, данный проект представляет собой интересную задумку, которая обращает внимание на эволюцию операционных систем и демонстрирует, как технологии развивались со временем.