Тепло труб научились использовать для зарядки смартфонов

Специалисты обматывают его вокруг трубы и собирают рассеивающуюся энергию. В свою очередь её можно использовать в совершенно разных целях, в том числе и для зарядки смартфонов.

Сообщается, что в новинке, как и в прочих термоэлектрических устройствах, электрический ток генерируется при перемещении электронов от нагретой внутренней стороны каждой пары к её более холодной внешней стороне. При этом чем больше разница температур, тем сильнее ток.

Так, по данным создателей технологии, разница температур в 570 ºC принесла суммарную выходную мощность в 56,6 Вт. Этого более чем достаточно для пополнения заряда современных мобильных телефонов.

Если же новое устройство использовать на промышленной электростанции, с трубами длиной в сотни метров, то можно рассчитывать на генерацию киловаттов энергии из бесполезного тепла, которая в обычном режиме просто рассеивается.