Опубликовано 14 августа 2024, 21:18
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Тепловизор стал особенностью новой версии БПЛА «Ланцет»Теперь боеприпас можно использовать и ночью
ТАСС рассказал об особенности новой версии барражирующего боеприпаса (ББП) «Ланцет».
Сообщается, что новая версия получит модернизированную систему наведения, в которую разработчики встроят тепловизор. Это позлит использовать ББП и днём, и ночью.
«В новой версии ББП [барражирующего боеприпаса] "Ланцет" в системе наведения появился тепловизор, что позволяет использовать его не только днём, но и ночью, лишая противника возможности безопасно действовать в ночное время суток», — сказано в материале ТАСС.