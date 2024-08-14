Тепловизор стал особенностью новой версии БПЛА «Ланцет»

Сообщается, что новая версия получит модернизированную систему наведения, в которую разработчики встроят тепловизор. Это позлит использовать ББП и днём, и ночью.

«В новой версии ББП [барражирующего боеприпаса] "Ланцет" в системе наведения появился тепловизор, что позволяет использовать его не только днём, но и ночью, лишая противника возможности безопасно действовать в ночное время суток», — сказано в материале ТАСС.