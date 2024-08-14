Наука и технологии
Опубликовано 14 августа 2024, 21:18
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Тепловизор стал особенностью новой версии БПЛА «Ланцет»

Теперь боеприпас можно использовать и ночью
ТАСС рассказал об особенности новой версии барражирующего боеприпаса (ББП) «Ланцет».
Тепловизор стал особенностью новой версии БПЛА «Ланцет»
© Nickel nitride, CC0 / Wikimedia Commons

Сообщается, что новая версия получит модернизированную систему наведения, в которую разработчики встроят тепловизор. Это позлит использовать ББП и днём, и ночью.

«В новой версии ББП [барражирующего боеприпаса] "Ланцет" в системе наведения появился тепловизор, что позволяет использовать его не только днём, но и ночью, лишая противника возможности безопасно действовать в ночное время суток», — сказано в материале ТАСС.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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