Теплые ванны оказались полезными для здоровья сердца

Доктор Хаттер сообщил, что прием ванн полезен тем, что теплая вода способствует расширению кровеносных сосудов, что, в свою очередь, снижает артериальное давление. Эффективным методом профилактики болезней сердечно-сосудистой системы, по словам ученого, является купание в гидромассажной ванне.

В исследованиях же, посвященных этой тематике, говорится о том, что пребывание в сауне уменьшает вероятность летального исхода от болезней сердца и сосудов на 23%. Чтобы добиться такого эффекта посещать их необходимо два раза в неделю. В то же время, перед тем, как принимать теплые ванны необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку горячая вода приводит к повышению пульса.

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