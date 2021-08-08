Терапевтическое голодание оказалось полезным при кишечных инфекциях

В рамках научной работы специалисты проверяли влияние голодания и ограничения калорийности рациона на лабораторных мышах. Эксперимент предполагал заражение ими бактериями Salmonella с ограничением питания в течение двух дней до и после инфицирования. Отметим, что Salmonella у людей провоцируют инфекционные воспаления в желудочно-кишечном тракте.

В результате было установлено, что у грызунов при терапевтическом голодании снижалась интенсивность проявления бактериальной инфекции. Кроме того, было замечено, что у мышей исчезли повреждения в тканях кишечника. Это и позволило прийти к выводу о том, что терапевтическое голодание, совместно с ограничением калорийности, способствует скорейшему выздоровлению при кишечных инфекциях.

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