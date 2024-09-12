Терапия смехом показало эффективность при хронической сухости глаз

Исследование, проведённое учеными из Китая и Великобритании, оценивало эффективность и безопасность терапии смехом для пациентов с симптомами сухости глаз. Результаты были опубликованы в журнале The BMJ.

В исследовании приняли участие 283 человека в возрасте 18−45 лет. Участники были случайным образом распределены на две группы: одна группа выполняла упражнения смеха, а другая использовала глазные капли с 0,1% гиалуроновой кислотой в течение восьми недель.

По окончании восьми недель средний балл дискомфорта в группе терапии смехом оказался на 1,45 балла лучше, чем в группе с глазными каплями. Терапия смехом также показала значительные улучшения в сроке разрыва слезной пленки и функции мейбомиевых желез.

Результаты показывают, что терапия смехом может быть такой же эффективной, как и традиционные капли для глаз, при этом она является безопасной, экологически чистой и недорогой альтернативой.