Терминалы Сбера начнут принимать оплату через Яндекс Пэй

Теперь пользователи Яндекс Пэй могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах через QR-коды на терминалах Сбера, их доступно более 1,7 млн штук. При использовании любого QR-кода начисляется кешбэк в виде 2% баллов Плюса, а также повышенный кешбэк за покупки в определённых категориях товаров.

Для использования сервиса достаточно открыть приложение Яндекс Пэй на смартфоне, отсканировать QR-код и выбрать метод оплаты. Сбер начал развивать оплату по QR до выхода международных платёжных систем из России. Этот подход стал особенно важным, когда стандартные методы платежей перестали быть доступными, и развитие технологий NFC и биометрии стало приоритетом.

Яндекс Пэй продолжает расширять сеть партнёров и развивать способы оплаты для своих пользователей. Оплата через QR-коды стала популярной среди пользователей, и Яндекс Пэй делает этот процесс выгодным, предлагая кешбэк и другие бонусы. QR-платформа интегрирована в SberPay, сервис, который развивает Сбербанк с 2019 года, и предлагает быстрые и удобные платёжные решения с сохранением привилегий банковских клиентов.

Объёмы платежей через QR-коды у банков-партнёров Сбера удвоились с начала 2024 года, а количество транзакций увеличилось на 80%. Это свидетельствует о росте популярности QR-оплаты среди пользователей и эффективности платформы Сбера в обеспечении комфортного и выгодного клиентского опыта.