«Терминатор» вас ничему не научил? Microsoft хочет обучить чат-ботов управлять роботами

Сообщается, что редмондцы хотят создать мир, в котором с роботами можно будет общаться на обычном английском языке, не требующем глубоких технических знаний. Это должно помочь людям легче взаимодействовать с роботами и позволить им понимать законы физики.

Стоит отметить, что первая попытка Microsoft уже имела собственный, пускай и неудачный, опыт разработки ИИ для взаимодействия с людьми. Речь идёт о чат-боте для Twitter по имени Тэй, который был представлен ещё в 2016 году.

Он достаточно быстро превратился из нейтрально настроенного собеседника в расиста и женоненавистника из-за троллинга со стороны пользователей Сети.