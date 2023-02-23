«Терминатор» вас ничему не научил? Microsoft хочет обучить чат-ботов управлять роботами

«Терминатор» вас ничему не научил? Microsoft хочет обучить чат-ботов управлять роботамиШутки шутками, но аккуратность не помешает
Microsoft является одним из видных инвесторов OpenAI, разработчика ChatGPT. И, как стало известно, она активно сотрудничает со специалистами по ИИ, чтобы использовать технологию чат-ботов для управления роботами.
Фото: Polygon
Сообщается, что редмондцы хотят создать мир, в котором с роботами можно будет общаться на обычном английском языке, не требующем глубоких технических знаний. Это должно помочь людям легче взаимодействовать с роботами и позволить им понимать законы физики.
Стоит отметить, что первая попытка Microsoft уже имела собственный, пускай и неудачный, опыт разработки ИИ для взаимодействия с людьми. Речь идёт о чат-боте для Twitter по имени Тэй, который был представлен ещё в 2016 году.
Он достаточно быстро превратился из нейтрально настроенного собеседника в расиста и женоненавистника из-за троллинга со стороны пользователей Сети.