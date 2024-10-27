«Терминатору» 40 лет: фильм назвали «популяризатором сверхразумного ИИ»

Сюжет — утопичное на тот момент страшное будущее — описывал встречу c таким ИИ, а также понимание, что когда-нибудь появятся машины, которые «абсолютно точно не остановятся… пока вы не умрёте». И этих машин стоит бояться.

ИИ, продемонстрированный в фильме Джеймса Кэмерона, выглядит не «добрым», как сейчас утверждают разработчики этих технологий, а злобным и нежелающим щадить никого. И, как отмечает издание ArsTechnica, сейчас общественный интерес к ИИ, «пожалуй, никогда не был таким высоким». Компании, разрабатывающие ИИ, обещают, что их технологии будут выполнять задачи быстрее и точнее, чем люди и что технологии смогут выявлять неочевидные закономерности в данных, улучшая процесс принятия решений человеком.

Даже широко распространено мнение, что ИИ способен изменить всё — от военного дела до экономики, и это следует доверить технологиям, исключив человеческий фактор.

«Но именно экзистенциальная угроза часто доминирует в общественных дискуссиях, и шесть фильмов «Терминатор» оказали огромное влияние на то, как формулируются эти аргументы», — говорится в публикации.

Несмотря на это, «Терминатор» — популяризатор ИИ, какой бы ни была эта технология. В фильме поднимается проблематика будущего и утверждается, что вся эта история — один из вполне возможных вариантов развития событий.