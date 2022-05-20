Террорист в США переделал оружие по инструкциям из YouTube, но видео до сих пор не заблокировали

Подозреваемый в массовом убийстве Пейтон С. Гендрон из Конклина, штат Нью-Йорк, готовился заранее, о чём свидетельствуют его записи в чате Discord. Он вёл подробный дневник своих планов нападения под ником Jimboboiii — под тем же, который он использовал для прямой трансляции стрельбы на другой платформе, Twitch.

Ещё 11 января у себя в Discord преступник опубликовал видео с инструкциями по переделке винтовки типа AR-15 в боевую. Среди прочего видео объясняло, как установить блокиратор магазина, который позволяет предотвратить быструю перезарядку.

Администрации YouTube уже направлено письмо с требованием усилить борьбу с таким контентом. Также письмо направлено генеральному прокурору Нью-Йорка, который объявил о расследовании роли, которую технологические платформы могли сыграть в стрельбе. При этом конкретно YouTube не упоминается.

«Технологические платформы, такие как YouTube, несут ответственность перед пользователями и широкой общественностью за то, чтобы сообщения не подстрекали к насилию и не пропагандировали экстремистский контент», — прокомментировала ситуацию адвокатская группа Everytown for Gun Safety Support Fund.