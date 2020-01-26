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Tesla добавит новые функции в свои электромобили
В числе которых беспроводная зарядка для смартфонов
Буквально несколько дней назад американская компания Tesla начала оснащать владельцев электромобилей собственного производства первым обновлением программного обеспечения. Так, многие инсайдеры тут же принялись изучать прошивку, заметив в ней некоторые детали, которые относятся к следующему обновлению.
Первым интересные особенности кода прошивки заметил пользователь социальной сети Twitter под ником Greentheonly, который и опубликовал найденные нововведения на свой странице. Так, по его словам, в грядущем обновлении владельцев электрокаров Tesla ждет внедрение беспроводной зарядки для мобильных устройств стандарта Qi для Model S и Model X и порядка двух новых типов батареи в нескольких модификациях для Model S и Model X.
Кроме того, пользователи также получат новый поясничный упор, новый зарядный порт, а также новую модель подвески.