Tesla добавит новые функции в свои электромобили

Первым интересные особенности кода прошивки заметил пользователь социальной сети Twitter под ником Greentheonly, который и опубликовал найденные нововведения на свой странице. Так, по его словам, в грядущем обновлении владельцев электрокаров Tesla ждет внедрение беспроводной зарядки для мобильных устройств стандарта Qi для Model S и Model X и порядка двух новых типов батареи в нескольких модификациях для Model S и Model X.

Кроме того, пользователи также получат новый поясничный упор, новый зарядный порт, а также новую модель подвески.