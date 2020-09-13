Tesla и Huami объединились для создания "умных" часов

Информация об этом стала известна благодаря публикации самого основателя и главы китайской компании Huami Technology Хуанг Вана. Так, он поделился официальным постером, на котором и красуется грядущая новинка. Кроме того, на изображении также указана дата анонса “умных” часов Tesla и Huami. Представят новые часы, получившие название Teslamazfit, должны уже в этом месяце, а именно 15 числа.