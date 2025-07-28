Tesla и Samsung заключили контракт на поставку чипов на $16,5 млрд

Опубликовано 28 июля 2025, 18:451 мин.
Tesla и Samsung заключили контракт на поставку чипов на $16,5 млрдСоглашение рассчитано до конца 2033 года
Tesla заключила соглашение с Samsung Electronics на поставку чипов на сумму $16,5 миллиарда. По словам Илона Маска, производство будет сосредоточено на новых чипах искусственного интеллекта (ИИ) Tesla следующего поколения, которые начнут выпускать на заводе Samsung в Техасе.
Подразумевается, что речь идет о строящемся предприятии Samsung в городе Тейлор, реализация которого ранее затормозилась из-за трудностей с привлечением крупных заказчиков. Теперь проект может получить новое развитие. Samsung официально подтвердила сумму сделки, но не раскрывала имя клиента по его просьбе. Однако несколько источников сообщили агентству Reuters, что заказчиком стала именно Tesla.
По данным аналитиков, Tesla получит возможность участвовать в повышении эффективности производства.