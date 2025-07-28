Tesla и Samsung заключили контракт на поставку чипов на $16,5 млрд

Подразумевается, что речь идет о строящемся предприятии Samsung в городе Тейлор, реализация которого ранее затормозилась из-за трудностей с привлечением крупных заказчиков. Теперь проект может получить новое развитие. Samsung официально подтвердила сумму сделки, но не раскрывала имя клиента по его просьбе. Однако несколько источников сообщили агентству Reuters, что заказчиком стала именно Tesla.

По данным аналитиков, Tesla получит возможность участвовать в повышении эффективности производства.